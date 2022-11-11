***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun haftalık olarak hesaplanan ve ilan edilen fonun birim pay değeri günlük olarak hesaplanıp ilan edilmekte ve fona giriş dönemleri haftalıktan günlüğe şeklinde değiştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079561BIST