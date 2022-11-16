***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük/ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28663 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080438BIST