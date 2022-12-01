***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NSK) Neo Portföy Birinci Serbest Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083448
BIST
16:195.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 77,51
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:1918,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:1919,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1557
|Açılış
|: 19,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5532
En Düşük
19,3596
16:191.069,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.069,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.070,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:17
|YGYO
|1,76
|25.842.426
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.651.238
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.406.825
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,60
|8.151.971
|% -6,31
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,14
|282.760.542
|% -5,56
|
|THYAO
|124,70
|6.968.621.633
|% 3,92
|
|KRDMD
|15,31
|5.179.012.788
|% 3,94
|
|SISE
|39,98
|4.137.224.355
|% 2,25
|
|EREGL
|42,98
|4.083.496.475
|% 0,75
|
|PETKM
|18,08
|3.753.544.165
|% 1,06
|
|EKGYO
|7,27
|2.544.996.250
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,73
|953.858.065
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,31
|5.179.012.788
|% 3,94
|
|ISCTR
|10,73
|3.022.909.312
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,87
|3.054.573.043
|% -1,49
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6434
|% 0,06
|
|Euro
|19,5425
|19,5507
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,6506
|22,7642
|% 1,16
|
|Frank
|19,6604
|19,7788
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|17,19
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|9,46
|
|Cumhuriyet
|7.114
|7.222
|109,00
|
|Tam
|7.143
|7.201
|46,00
|
|Yarım
|3.464
|3.520
|22,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|1,00
|