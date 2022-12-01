***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NVC) Neo Portföy Vento Serbest Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083449
BIST
14:435.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 81,29
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:4318,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:4319,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0669
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:431.067,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.067,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:43
|BRLSM
|15,29
|255.729.579
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.754.072
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|36.077.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,68
|7.525.981
|% -4,68
|
|INFO
|11,14
|125.164.542
|% -3,97
|
|THYAO
|124,50
|6.081.516.385
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,40
|4.596.680.292
|% 4,55
|
|SISE
|39,86
|3.611.818.162
|% 1,94
|
|EREGL
|43,12
|3.468.652.997
|% 1,08
|
|PETKM
|18,21
|3.127.123.586
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,27
|2.255.772.910
|% 5,52
|
|KRDMD
|15,40
|4.596.680.292
|% 4,55
|
|SKBNK
|2,75
|759.067.063
|% 1,48
|
|YKBNK
|11,93
|2.491.741.569
|% -1,00
|
|ISCTR
|10,71
|2.179.085.751
|% 3,38
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6310
|18,6406
|% 0,05
|
|Euro
|19,4482
|19,4644
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5973
|22,7106
|% 0,92
|
|Frank
|19,6516
|19,7700
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,13
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,90
|
|Cumhuriyet
|7.092
|7.199
|86,00
|
|Tam
|7.126
|7.183
|28,00
|
|Yarım
|3.456
|3.512
|14,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.755
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,66
|
Seans Raporu
14:43
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14:58XU100
Endeks 5, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 74, 301.00 milyon TL de
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14:58KOZAL
Yüzde 5.87 oranında artışla 389.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 745, 386 adet işlem
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14:57OZKGY
Yüzde 7.98 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 940, 427 adet işlem
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14:57OZKGY
Yüzde 7.98 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 940, 427 adet işlem
-
14:56KORDS
Yüzde 9.87 oranında artışla 89.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 250, 691 adet işlem