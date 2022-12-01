***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NVT) Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083450
BIST
14:345.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 80,05
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:3418,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:3419,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0680
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:341.067,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.067,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BRLSM
|15,29
|255.193.358
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.687.497
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|35.472.613
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,62
|7.475.207
|% -5,91
|
|INFO
|11,13
|123.681.274
|% -4,05
|
|THYAO
|124,60
|6.003.377.698
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,37
|4.511.672.342
|% 4,34
|
|SISE
|39,86
|3.586.143.601
|% 1,94
|
|EREGL
|43,10
|3.404.185.352
|% 1,03
|
|PETKM
|18,21
|3.094.600.920
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,26
|2.233.487.065
|% 5,37
|
|KRDMD
|15,37
|4.511.672.342
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|690.078.150
|% 1,11
|
|YKBNK
|11,92
|2.449.870.026
|% -1,08
|
|ISCTR
|10,65
|2.094.808.116
|% 2,80
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6413
|% 0,05
|
|Euro
|19,4489
|19,4638
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5832
|22,6965
|% 0,86
|
|Frank
|19,6492
|19,7675
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9435
|4,9682
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,11
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,48
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.117
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.452
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,49
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47VESTL
Yüzde 4.86 oranında artışla 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 366, 834 adet işlem
-
14:46EKGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 226, 994 adet işlem
-
14:45PAMEL
Yüzde 5.09 oranında artışla 208.60 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 041 adet işlem
-
14:44IZMDC
Yüzde 6.70 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 655, 822 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 5, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 71, 766.00 milyon TL de