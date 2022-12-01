***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 14:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(OSF) Neo Portföy Balkan Serbest Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083451
BIST
14:415.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 81,48
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:4118,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:4119,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0688
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:411.067,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.067,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:39
|BRLSM
|15,29
|255.300.817
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|36.077.102
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.687.497
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,64
|7.475.207
|% -5,50
|
|KGYO
|30,58
|52.417.253
|% -4,08
|
|THYAO
|124,60
|6.020.172.657
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,39
|4.549.147.830
|% 4,48
|
|SISE
|39,84
|3.600.821.081
|% 1,89
|
|EREGL
|43,12
|3.424.907.049
|% 1,08
|
|PETKM
|18,22
|3.105.784.754
|% 1,84
|
|EKGYO
|7,26
|2.247.522.201
|% 5,37
|
|KRDMD
|15,39
|4.549.147.830
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,77
|720.789.541
|% 2,21
|
|YKBNK
|11,90
|2.464.997.562
|% -1,24
|
|ISCTR
|10,66
|2.107.169.007
|% 2,90
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6413
|% 0,05
|
|Euro
|19,4539
|19,4628
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5954
|22,7087
|% 0,91
|
|Frank
|19,6484
|19,7668
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|10,60
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,99
|
|Cumhuriyet
|7.092
|7.199
|86,00
|
|Tam
|7.126
|7.183
|28,00
|
|Yarım
|3.456
|3.512
|14,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.755
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|0,72
|