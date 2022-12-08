***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2022 20:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-29525 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085888
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6691
En Düşük
18,6165
18:0519,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1144
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7025
En Düşük
19,5606
18:051.072,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.072,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.070,84
|
1.075,96
En Düşük
1.067,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6391
|% 0,03
|
|Euro
|19,6776
|19,7025
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,7465
|22,8606
|% 0,26
|
|Frank
|19,8045
|19,9238
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.209
|7.262
|-5,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|0,20
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 7.50 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 929 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.04 ) 4, 225
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, UZERB, OZSUB, KOZAL, SMRTG, KOZAA, YESIL, VKING, SNICA, KUYAS
-
17:58
YESIL, ZEDUR, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, PINSU, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında