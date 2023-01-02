***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 14:57
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NYD- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 30.12.2022 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 18,693745- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092165
BIST
16:115.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 145,05
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:1118,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1120,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:111.099,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.099,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EGEEN
|6.812,30
|601.462.128
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.367.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.550.198
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|238.956.567
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|BRKVY
|32,82
|52.899.697
|% -7,45
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,38
|7.141.797.183
|% 2,71
|
|THYAO
|145,70
|6.077.430.757
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,45
|5.867.081.914
|% 8,25
|
|TCELL
|40,28
|4.225.104.975
|% 6,34
|
|ASELS
|63,80
|4.122.310.509
|% 2,65
|
|EKGYO
|9,45
|5.867.081.914
|% 8,25
|
|YKBNK
|12,03
|2.553.370.306
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,06
|2.250.156.715
|% 4,54
|
|PETKM
|20,30
|3.473.061.055
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,14
|2.220.883.173
|% 2,90
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7216
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|19,9987
|20,0398
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,4966
|22,6094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1813
|20,3029
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 37 artarak (% 2.63 ) 6, 101
-
16:26XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 84, 656.00 milyon TL de
-
16:25AKCNS
Yüzde 5.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 456 adet işlem
-
16:23INVES
Yüzde 8.31 oranında artışla 93.15 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 298 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 5, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 63 üstünde . İşlem hacmi 83, 941.00 milyon TL de