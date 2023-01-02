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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.01.2023 15:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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NG4- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 30.12.2022 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 4,247873- TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092171


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ULUSE 258,50 30.359.167 % 10,00  
TUREX 33,00 145.823.161 % 10,00  
BFREN 4.323,00 19.172.505 % 10,00  
EGEEN 6.812,30 595.201.624 % 10,00  
POLTK 1.540,00 15.974.852 % 10,00  
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Dolar 18,7177 18,7256 % 0,13  
Euro 20,0140 20,0326 % 0,02  
Sterlin 22,4955 22,6083 % -0,20  
Frank 20,1834 20,3050 % 0,19  
Riyal 4,9650 4,9899 % 0,09  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.098 1.099 2,48  
Cumhuriyet 7.402 7.514 33,00  
Tam 7.439 7.498 65,00  
Yarım 3.602 3.662 29,00  
Çeyrek 1.807 1.830 14,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,06  
Gümüş Gr. 14,42 14,46 0,06  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 14:48
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