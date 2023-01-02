***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 16:06
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Yasemin Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30716 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştirKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Yasemin Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30716 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092193
BIST
16:165.659
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 149,96
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.659
En Düşük
5.568
16:1618,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1620,0229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:161.098,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.098,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KONYA
|3.773,00
|153.408.530
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|603.894.119
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.085.732
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|239.584.254
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|53.277.994
|% -6,82
|
|EREGL
|42,42
|7.187.213.502
|% 2,81
|
|THYAO
|145,70
|6.130.294.791
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.890.551.364
|% 8,02
|
|TCELL
|40,32
|4.239.515.767
|% 6,44
|
|ASELS
|63,75
|4.154.045.007
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,43
|5.890.551.364
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,04
|2.565.811.168
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,07
|2.253.483.297
|% 4,63
|
|PETKM
|20,32
|3.499.525.176
|% 1,80
|
|ISCTR
|13,15
|2.233.929.417
|% 2,98
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7137
|18,7369
|% 0,19
|
|Euro
|20,0035
|20,0229
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4932
|22,6060
|% -0,21
|
|Frank
|20,1739
|20,2954
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
-
16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
KUVVA, DESA, BRKVY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:27ZRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 397, 426 adet işlem