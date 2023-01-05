***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2023 14:37
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(OSF) Neo Portföy Balkan Serbest Fon 01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094028
BIST
15:275.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -144,65
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2718,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2719,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0601
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:271.114,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.114,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DOGUB
|11,00
|52.001.458
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|227.990.307
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|193.071.735
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|56.303.601
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|30.582.818
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.461.578
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|343.847.323
|% -9,96
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.955.556
|% -9,96
|
|EREGL
|42,24
|17.116.630.380
|% -1,58
|
|THYAO
|142,60
|8.932.900.435
|% -1,31
|
|KRDMD
|19,18
|6.746.392.558
|% -3,08
|
|ASELS
|62,95
|4.834.176.211
|% -3,38
|
|AKBNK
|19,25
|3.559.189.099
|% -2,04
|
|EREGL
|42,24
|17.116.630.380
|% -1,58
|
|EKGYO
|9,07
|3.306.097.236
|% -3,72
|
|KRDMD
|19,18
|6.746.392.558
|% -3,08
|
|YKBNK
|11,22
|2.425.728.913
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,25
|3.559.189.099
|% -2,04
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7615
|18,7651
|% 0,12
|
|Euro
|19,9308
|19,9479
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5055
|22,6183
|% -0,13
|
|Frank
|20,1632
|20,2846
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9788
|5,0038
|% 0,19
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|7.509
|7.623
|-21,00
|
|Tam
|7.546
|7.605
|-21,00
|
|Yarım
|3.654
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRMEN
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 116 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 5, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 88 altında . İşlem hacmi 99, 074.00 milyon TL de
-
15:39RYGYO
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 105 adet işlem
-
15:38BRYAT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 1, 063.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 080 adet işlem
-
15:37OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 741, 320 adet işlem