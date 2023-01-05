***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2023 14:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NVT) Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon 01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094029
BIST
14:275.400
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -123,64
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2718,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2719,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:271.115,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.115,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DOGUB
|11,00
|50.799.521
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|11.689.435
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.063.385
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.084.495
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|TERA
|23,50
|324.261.415
|% -9,27
|
|EYGYO
|20,82
|1.365.821.781
|% -9,08
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|KOZAL
|590,50
|2.399.524.678
|% -3,59
|
|TTKOM
|25,00
|1.612.354.323
|% -2,27
|
|PGSUS
|487,00
|1.542.733.384
|% 0,77
|
|EYGYO
|20,82
|1.365.821.781
|% -9,08
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|ADESE
|1,82
|148.860.963
|% -3,70
|
|ODAS
|10,38
|801.280.867
|% -2,08
|
|CEMAS
|2,63
|196.149.837
|% -3,31
|
|EYGYO
|20,82
|1.365.821.781
|% -9,08
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7610
|18,7676
|% 0,13
|
|Euro
|19,9275
|19,9398
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4929
|22,6057
|% -0,18
|
|Frank
|20,1642
|20,2857
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9777
|5,0026
|% 0,17
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40KLGYO
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 460, 145 adet işlem
-
14:39XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 86, 890.00 milyon TL de
-
14:39ISKPL
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 244 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem