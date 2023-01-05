***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2023 14:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NSK) Neo Portföy Birinci Serbest Fon 01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094031
BIST
15:275.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -144,65
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2718,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2719,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0601
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:271.114,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.114,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DYOBY
|32,12
|228.050.596
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|52.001.458
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|193.071.735
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|56.631.786
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|30.765.959
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.467.247
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.452.139.795
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.964.996
|% -9,96
|
|EREGL
|42,26
|17.185.965.994
|% -1,54
|
|THYAO
|142,60
|8.942.231.109
|% -1,31
|
|KRDMD
|19,22
|6.761.863.684
|% -2,88
|
|ASELS
|63,05
|4.852.711.673
|% -3,22
|
|AKBNK
|19,27
|3.569.699.128
|% -1,93
|
|EREGL
|42,26
|17.185.965.994
|% -1,54
|
|EKGYO
|9,07
|3.314.151.713
|% -3,72
|
|KRDMD
|19,22
|6.761.863.684
|% -2,88
|
|YKBNK
|11,26
|2.432.679.439
|% -3,26
|
|AKBNK
|19,27
|3.569.699.128
|% -1,93
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7615
|18,7651
|% 0,12
|
|Euro
|19,9308
|19,9479
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,16
|
|Frank
|20,1550
|20,2765
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9781
|5,0031
|% 0,18
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,56
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.541
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.652
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|1,60
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRMEN
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 116 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 5, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 88 altında . İşlem hacmi 99, 074.00 milyon TL de
-
15:39RYGYO
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 105 adet işlem
-
15:38BRYAT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 1, 063.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 080 adet işlem
-
15:37OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 741, 320 adet işlem