***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 11:56
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
06.01.20232 tarih ve E-12233903-320.04-31340
sayılı yazısı ile ihraç belgesinde değişikliklere izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100021
BIST
11:434.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -22,94
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4318,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4320,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:431.137,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.137,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SDTTR
|56,65
|4.389.469
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.137.825
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.458.801
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,58
|80.488.320
|% 8,57
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|43.495.236
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|250.552.748
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,32
|218.575.169
|% -8,89
|
|THYAO
|131,60
|3.754.047.714
|% 0,30
|
|ASELS
|57,35
|2.109.895.884
|% -1,38
|
|EREGL
|38,28
|2.058.116.731
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,09
|1.541.897.758
|% -0,28
|
|TUPRS
|485,00
|1.517.960.427
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,52
|1.162.753.627
|% 0,24
|
|KATMR
|2,11
|250.552.748
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,52
|904.275.681
|% -0,10
|
|KRDMD
|18,09
|1.541.897.758
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,71
|210.290.469
|% -0,73
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7787
|18,7899
|% 0,09
|
|Euro
|20,1508
|20,1635
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7539
|22,8680
|% 0,04
|
|Frank
|20,2884
|20,4107
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.734
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,21
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-0,08
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58XU100
Endeks 4, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 33, 889.00 milyon TL de
-
11:58TSKB
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 094, 748 adet işlem
-
11:57DMSAS
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 562 adet işlem
-
11:56TETMT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 264.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266 adet işlem
-
11:55EUHOL
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 306, 199 adet işlem