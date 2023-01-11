***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun06.01.20232 tarih ve E-12233903-320.04-31340sayılı yazısı ile ihraç belgesinde değişikliklere izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun duyuru metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100021BIST