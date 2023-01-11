***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 14:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
VVG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişiklikleri Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100097
BIST
14:124.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -53,96
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:1218,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:1220,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:121.138,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.138,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SDTTR
|56,65
|5.760.399
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.358.903
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.897.024
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,54
|264.146.943
|% 9,12
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.102.088
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|274.163.372
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,16
|318.990.567
|% -9,57
|
|THYAO
|131,60
|5.082.388.214
|% 0,30
|
|EREGL
|38,42
|3.378.670.344
|% 1,48
|
|ASELS
|56,90
|3.056.527.488
|% -2,15
|
|KRDMD
|18,14
|2.676.753.497
|% 0,00
|
|KOZAL
|560,90
|2.572.420.039
|% -0,37
|
|EKGYO
|8,56
|1.757.266.443
|% 0,71
|
|YKBNK
|9,26
|1.611.208.747
|% -2,83
|
|KRDMD
|18,14
|2.676.753.497
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,68
|370.104.636
|% -1,83
|
|KATMR
|2,09
|274.163.372
|% -9,91
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7778
|18,7798
|% 0,03
|
|Euro
|20,1840
|20,1947
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7075
|22,8213
|% -0,17
|
|Frank
|20,2527
|20,3747
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,00
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,76
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,25
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, SASA, TUPRS
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14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 54 kaybederek (% -0.24 ) 4, 408
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, ONCSM, SDTTR
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, VKING, KATMR
-
14:23
ULUFA, LOGO, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında