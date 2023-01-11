***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 14:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
06.01.20232 tarih ve E-12233903-320.04-31340
sayılı yazısı ile ihraç belgesinde değişikliklere izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100098
BIST
14:074.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -30,14
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:0718,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:0720,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:071.137,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.137,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:07
|SDTTR
|56,65
|5.735.359
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.358.903
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.890.752
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,55
|262.415.665
|% 9,26
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.093.400
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|274.057.137
|% -9,91
|
|MAKTK
|5,51
|50.673.039
|% -9,52
|
|THYAO
|131,70
|5.062.812.466
|% 0,38
|
|EREGL
|38,42
|3.349.993.174
|% 1,48
|
|ASELS
|56,95
|3.037.593.961
|% -2,06
|
|KRDMD
|18,15
|2.655.943.280
|% 0,06
|
|KOZAL
|561,60
|2.560.860.443
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,61
|1.701.110.936
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,29
|1.587.694.257
|% -2,52
|
|KRDMD
|18,15
|2.655.943.280
|% 0,06
|
|SKBNK
|2,69
|366.280.026
|% -1,47
|
|KATMR
|2,09
|274.057.137
|% -9,91
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7778
|18,7798
|% 0,03
|
|Euro
|20,1840
|20,1947
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7026
|22,8165
|% -0,19
|
|Frank
|20,2555
|20,3776
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% -0,01
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,16
|