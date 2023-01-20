***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 11:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NH2- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük Değişikliği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103397
BIST
12:135.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 83,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
12:1318,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
12:1320,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
12:131.165,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.165,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler12:11
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|110,20
|311.474.501
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|35.680.684
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|19.417.862
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.129.785
|% 9,96
|
|YYAPI
|2,83
|27.794.743
|% -5,03
|
|SANEL
|19,00
|6.095.621
|% -4,47
|
|PRDGS
|8,88
|47.470.626
|% -4,41
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ZOREN
|5,89
|421.755.552
|% -4,23
|
|THYAO
|154,40
|3.774.736.280
|% -0,13
|
|EREGL
|41,06
|3.598.659.123
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,43
|2.551.953.849
|% 4,78
|
|YKBNK
|10,08
|2.213.287.633
|% 3,92
|
|TCELL
|39,78
|1.914.573.730
|% 6,59
|
|YKBNK
|10,08
|2.213.287.633
|% 3,92
|
|EKGYO
|8,67
|1.663.013.007
|% 2,85
|
|SKBNK
|2,99
|505.852.758
|% 4,91
|
|AKBNK
|18,43
|2.551.953.849
|% 4,78
|
|ISCTR
|12,23
|1.345.700.932
|% 5,25
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8006
|18,8038
|% 0,08
|
|Euro
|20,3899
|20,3949
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1404
|23,2564
|% -0,29
|
|Frank
|20,3706
|20,4933
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9916
|5,0167
|% 0,08
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,82
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|7.866
|7.985
|60,00
|
|Tam
|7.903
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.851
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,01
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|0,41
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26FADE
Yüzde 4.88 oranında artışla 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 544, 741 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 8 artarak (% 1.64 ) 6, 049
-
12:25XU100
Endeks 5, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 44, 111.00 milyon TL de
-
12:25VAKBN
Yüzde 6.78 oranında artışla 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 626, 422 adet işlem
-
12:24ONCSM
Yüzde 9.96 oranında artışla 60.15 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 033 adet işlem