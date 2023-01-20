***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 12:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinin muhtelif maddeleri Sermaye Piyayası Kurulu'nun 13.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31723 sayılı yazılı onayı ile değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103399
BIST
15:015.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 50,77
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
15:0118,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
15:0120,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
15:011.164,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.164,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler15:01
|SDTTR
|110,20
|330.915.214
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.582.729
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.273.498
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.694.172
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,81
|550.562.803
|% -5,53
|
|ELITE
|41,68
|97.013.600
|% -5,10
|
|BRKSN
|12,40
|8.299.403
|% -4,54
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|154,00
|5.648.831.071
|% -0,39
|
|EREGL
|40,98
|4.801.275.685
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,40
|3.450.798.465
|% 4,60
|
|KOZAL
|591,60
|3.363.792.895
|% 0,61
|
|YKBNK
|10,05
|3.221.522.692
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,66
|2.800.078.924
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,05
|3.221.522.692
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,97
|696.329.597
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,40
|3.450.798.465
|% 4,60
|
|PETKM
|18,61
|3.051.390.208
|% 3,10
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8017
|18,8071
|% 0,10
|
|Euro
|20,3372
|20,3492
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1682
|23,2843
|% -0,17
|
|Frank
|20,3487
|20,4713
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9900
|5,0150
|% 0,05
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.906
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,30
|
Seans Raporu
15:01
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15:16IPEKE
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 12 artarak (% 1.18 ) 4, 895
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKART, SOKE, ONCSM, BNTAS, SDTTR
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15:15
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