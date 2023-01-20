***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 12:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük ve ihraç belgesinin muhtelif maddeleri Sermaye Piyayası Kurulu'nun 13.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31723 sayılı yazılı onayı ile değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103400
BIST
12:485.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 76,06
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
12:4818,8064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
12:4820,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0309
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
12:481.167,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.167,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler12:48
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|110,20
|313.982.653
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.068.011
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.073.978
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.286.175
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,88
|459.601.548
|% -4,39
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|BRKSN
|12,44
|7.491.322
|% -4,23
|
|KUVVA
|45,60
|78.067
|% -4,00
|
|ARMDA
|295,00
|10.563.719
|% -3,94
|
|THYAO
|154,40
|3.939.689.406
|% -0,13
|
|EREGL
|41,00
|3.936.223.304
|% 1,59
|
|AKBNK
|18,38
|2.878.244.345
|% 4,49
|
|YKBNK
|10,04
|2.538.751.506
|% 3,51
|
|KOZAL
|596,20
|2.406.104.132
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,75
|2.205.136.473
|% 3,80
|
|YKBNK
|10,04
|2.538.751.506
|% 3,51
|
|SKBNK
|2,96
|579.537.446
|% 3,86
|
|AKBNK
|18,38
|2.878.244.345
|% 4,49
|
|ISCTR
|12,19
|1.524.023.975
|% 4,91
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8001
|18,8064
|% 0,10
|
|Euro
|20,3661
|20,3754
|% 0,15
|
|Sterlin
|23,1513
|23,2674
|% -0,25
|
|Frank
|20,3498
|20,4724
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9910
|5,0160
|% 0,07
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.876
|7.995
|70,00
|
|Tam
|7.912
|7.964
|-24,00
|
|Yarım
|3.855
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|