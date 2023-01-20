***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 13:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-31932 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy Birinci Serbest Fon'unun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103403
BIST
15:035.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 51,68
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
15:0318,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
15:0320,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
15:031.165,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.165,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PKART
|28,64
|36.582.729
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|331.018.141
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.710.714
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|26.282.036
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,80
|561.933.592
|% -5,69
|
|ELITE
|41,74
|97.331.688
|% -4,96
|
|BRKSN
|12,40
|8.299.403
|% -4,54
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,50
|5.781.256.193
|% -0,71
|
|EREGL
|40,98
|4.820.962.203
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,42
|3.464.384.915
|% 4,72
|
|KOZAL
|591,60
|3.414.678.313
|% 0,61
|
|YKBNK
|10,06
|3.230.126.842
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.819.922.311
|% 2,61
|
|YKBNK
|10,06
|3.230.126.842
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,97
|699.778.716
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,42
|3.464.384.915
|% 4,72
|
|PETKM
|18,58
|3.137.272.175
|% 2,94
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8017
|18,8071
|% 0,10
|
|Euro
|20,3372
|20,3492
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1616
|23,2778
|% -0,20
|
|Frank
|20,3490
|20,4716
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9901
|5,0152
|% 0,05
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|54,00
|
|Tam
|7.896
|7.948
|-40,00
|
|Yarım
|3.847
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|0,06
|
Seans Raporu
15:01
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15:16IPEKE
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TOASO, SISE
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 12 artarak (% 1.18 ) 4, 895
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKART, SOKE, ONCSM, BNTAS, SDTTR
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15:15
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