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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.01.2023 13:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-31932 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy Birinci Serbest Fon'unun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103403


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