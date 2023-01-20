***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 15:40
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NH2- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişiklikleri Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103449
BIST
17:495.486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 63,28
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:4918,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:4920,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:491.163,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.163,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SDTTR
|110,20
|334.820.922
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.051.910
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.285.822
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.047.313
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.782.216
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|KNFRT
|17,06
|36.558.656
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,82
|760.648.765
|% -5,37
|
|ELITE
|41,74
|118.656.257
|% -4,96
|
|SANEL
|18,94
|19.656.992
|% -4,78
|
|THYAO
|153,10
|7.981.523.136
|% -0,97
|
|EREGL
|41,10
|6.639.965.265
|% 1,83
|
|PETKM
|18,47
|5.078.259.418
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,60
|4.886.246.774
|% 5,74
|
|YKBNK
|10,13
|4.714.670.279
|% 4,43
|
|EKGYO
|8,54
|4.112.382.275
|% 1,30
|
|YKBNK
|10,13
|4.714.670.279
|% 4,43
|
|SKBNK
|2,98
|903.348.142
|% 4,56
|
|PETKM
|18,47
|5.078.259.418
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,60
|4.886.246.774
|% 5,74
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,35
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.881
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.849
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|-0,47
|