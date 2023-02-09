***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 10:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerindeki işlemleri de durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111904
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1100
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.139,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8351
|% 0,04
|
|Euro
|20,2773
|20,2902
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,8119
|22,9263
|% 0,69
|
|Frank
|20,3982
|20,5211
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.729
|7.775
|9,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,12
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,21
|