***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerindeki işlemleri de durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111900BIST