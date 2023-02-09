***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 14:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca 09.02.2023 tarihinde yapılan NBZ-Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un pay işlemlerinin durdurulmasına yönelik açıklama sehven hatalı bildirilmiştir.
NBZ-Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un pay işlemleri fon izahnamesinde belirtildiği gibi devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112210
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0517
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.129,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8229
|18,8281
|% 0,00
|
|Euro
|20,2191
|20,2304
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7596
|22,8737
|% 0,46
|
|Frank
|20,3419
|20,4644
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0010
|5,0261
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,59
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.649
|7.713
|-53,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,74
|