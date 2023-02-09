***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca 09.02.2023 tarihinde yapılan NBZ-Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un pay işlemlerinin durdurulmasına yönelik açıklama sehven hatalı bildirilmiştir.NBZ-Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un pay işlemleri fon izahnamesinde belirtildiği gibi devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112210BIST