***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.02.2023 16:02
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2023 tarih ve E-12233903-315.04-33015 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113544
BIST
16:074.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,53
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
16:0718,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
16:0720,1919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0439
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
16:071.112,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.112,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KOZAL
|543,60
|1.801.851.802
|% 10,00
|
|ZRGYO
|4,62
|18.508.555
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|497.380.780
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|26.046.587
|% 10,00
|
|YEOTK
|59,40
|107.442.039
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|AVHOL
|13,89
|100.866.035
|% -0,07
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.801.851.802
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.055.524.671
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,62
|796.232.932
|% 8,56
|
|YKBNK
|8,94
|706.243.846
|% 9,96
|
|BIMAS
|132,00
|633.872.923
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,45
|446.178.602
|% 9,18
|
|EKGYO
|7,20
|433.757.655
|% 9,92
|
|KLGYO
|2,48
|125.518.962
|% 9,73
|
|ADESE
|1,37
|50.032.148
|% 8,73
|
|ASTOR
|26,62
|796.232.932
|% 8,56
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8472
|18,8501
|% 0,08
|
|Euro
|20,1834
|20,1918
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,6317
|22,7452
|% -1,01
|
|Frank
|20,3317
|20,4542
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0093
|5,0344
|% 0,09
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-20,67
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,20
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|-123,00
|
|Tam
|7.555
|7.609
|-109,00
|
|Yarım
|3.691
|3.723
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,77
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, KOZAL, BIMAS
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 46 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, PSDTC, HLGYO, DGNMO, HKTM, MTRKS, TTKOM, KLKIM, KLGYO, ARZUM
-
16:18
OZSUB, KRONT, AGESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 39 artarak (% 9.96 ) 5, 481