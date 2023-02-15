***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2023 tarih ve E-12233903-315.04-33015 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113544BIST