***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNPF-Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2023 tarih ve E-12233903-315.04-33015sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114338BIST