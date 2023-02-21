***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33325 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy Vento Serbest Fon'un izahnamesinin 2.3., 6.1., 6.3., 6.4. ve 7.1.1. numaralı maddeleri değiştirilmiş olup, değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115504BIST