***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2023 10:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33324 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun izahnamesinin 7.1.2. maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117481
BIST
11:135.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 34,12
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1318,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1320,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:131.097,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.097,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ALFAS
|221,60
|45.693.920
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|EMKEL
|6,51
|41.779.581
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.474.925
|% 9,94
|
|METUR
|4,91
|23.155.709
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|FMIZP
|141,80
|19.491.510
|% -5,59
|
|OYAKC
|48,48
|2.107.462.973
|% 0,33
|
|THYAO
|143,80
|2.079.653.360
|% 0,28
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|EREGL
|44,36
|1.395.657.888
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,48
|929.007.187
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|YKBNK
|10,01
|735.810.195
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,76
|589.917.140
|% 1,20
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8868
|18,8899
|% 0,01
|
|Euro
|20,0451
|20,0519
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6514
|22,7650
|% -0,23
|
|Frank
|20,0417
|20,1624
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0179
|5,0431
|% 0,03
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,21
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.474
|7.529
|-44,00
|
|Yarım
|3.651
|3.684
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.842
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|0,66
|