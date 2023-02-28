***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33324 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun izahnamesinin 7.1.2. maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117481BIST