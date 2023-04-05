***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2023 11:01
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131818
BIST
12:325.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 40,25
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:3219,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0401
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:3221,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:321.251,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.251,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:32
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DOGUB
|19,98
|58.955.841
|% -10,00
|
|DGGYO
|36,00
|16.224.800
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,40
|76.733.202
|% -9,70
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|ZEDUR
|44,46
|3.559.630
|% -5,73
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|THYAO
|128,60
|1.886.312.355
|% 0,39
|
|ASTOR
|55,50
|1.588.336.071
|% 3,45
|
|EREGL
|36,20
|1.310.632.108
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|EKGYO
|6,60
|482.538.431
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|834.608.513
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.351.499
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,86
|508.146.552
|% 0,41
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2487
|19,2531
|% 0,21
|
|Euro
|21,1479
|21,1675
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% -0,04
|
|Frank
|21,1726
|21,3002
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1161
|5,1418
|% 0,14
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,13
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|93,00
|
|Tam
|8.500
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.151
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,11
|