***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131818BIST