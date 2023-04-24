***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu'nda SPK'nın 17.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34816 sayılı yazısı ile onay verilen değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140437BIST