***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2023 17:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NVT) Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon 01/04/2023 - 30/04/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146393
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1341
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.267,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4729
|19,4771
|% 0,08
|
|Euro
|21,5230
|21,5432
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,3681
|24,4904
|% 0,73
|
|Frank
|21,8721
|22,0038
|% 0,80
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|5,53
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.478
|4.580
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,91
|0,03
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-2,76
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de