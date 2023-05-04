***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2023 15:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/04/2023 - 30/04/2023 tarihleri arasında, fonun kaldıraç limiti, 25.04.2022 tarihinde aşılmıştır. Aşım ertesi gün giderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146809
BIST
17:074.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 12,57
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0719,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0722,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0700
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
22,4500
En Düşük
22,2400
17:071.281,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.281,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|30.168.439
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.543.981.651
|% 9,98
|
|BRSAN
|111,40
|257.136.348
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|51.016.488
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|BURCE
|74,20
|97.597.484
|% -6,96
|
|PAMEL
|169,40
|37.680.868
|% -5,89
|
|ULAS
|15,21
|6.991.374
|% -5,41
|
|EUPWR
|79,10
|3.505.432.601
|% 0,83
|
|THYAO
|128,80
|3.313.932.778
|% -0,31
|
|KOZAL
|16,78
|2.912.204.233
|% 2,57
|
|EREGL
|31,16
|1.925.542.837
|% -0,45
|
|TUPRS
|67,50
|1.700.258.034
|% -2,17
|
|KOZAL
|16,78
|2.912.204.233
|% 2,57
|
|EKGYO
|5,53
|704.154.479
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,67
|1.082.757.422
|% 0,66
|
|YKBNK
|9,38
|618.794.080
|% -0,21
|
|EREGL
|31,16
|1.925.542.837
|% -0,45
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4809
|19,4878
|% 0,10
|
|Euro
|21,4599
|21,4696
|% -0,29
|
|Sterlin
|24,4259
|24,5484
|% 0,22
|
|Frank
|21,8787
|22,0105
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.182
|9.321
|94,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.517
|4.614
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.300
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,07
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,02
|