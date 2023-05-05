***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2023 15:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İhraç Belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147292
BIST
17:394.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -92,18
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3919,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3921,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:391.258,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -26,64
|Açılış
|: 1.258,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CANTE
|18,15
|152.609.538
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.069
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.709.569
|% 9,66
|
|MAKIM
|21,82
|22.119.916
|% 9,54
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|794.541.480
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|742.851.562
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|TUPRS
|64,40
|1.151.460.219
|% -3,52
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|ADESE
|1,23
|46.655.043
|% -0,81
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,40
|115.513.419
|% 6,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4930
|19,4969
|% 0,14
|
|Euro
|21,4616
|21,4687
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5113
|24,6342
|% 0,33
|
|Frank
|21,7342
|21,8652
|% -0,82
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|-42,98
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-27,97
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.499
|4.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.299
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|15,85
|15,87
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|
Seans Raporu
17:39
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17:54BURVA
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