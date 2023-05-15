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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.05.2023 16:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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İzahname 1/4 maddesi değiştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151404


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Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.498 4.667 -197,00  
Çeyrek 2.242 2.334 -91,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,07  
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