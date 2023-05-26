***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nda, SPK'nın 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı yazısı ile onay verilen Fon yönetim ücreti oranındaki değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154038BIST