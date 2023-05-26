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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.05.2023 12:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz)  Fonu'nda, SPK'nın 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı yazısı ile onay verilen Fon yönetim ücreti oranındaki değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154038


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ADEL 108,40 18.065.428 % 8,89  
TMSN 49,56 88.613.397 % 6,81  
KZBGY 17,31 93.904.620 % 6,72  
EKGYO 6,89 1.520.024.101 % 6,66  
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Altın Ons 1.951 1.952 10,06  
Altın Gr. 1.257 1.257 12,72  
Cumhuriyet 9.129 9.266 -37,00  
Tam 9.056 9.305 -77,28  
Yarım 4.451 4.600 18,00  
Çeyrek 2.232 2.293 2,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,43  
Gümüş Gr. 14,93 14,94 0,36  
B. Petrol 76,89 76,89 0,63  
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