***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan24/05/2023 tarih ve E-12233903-315.04-37760sayılı izin doğrultusunda Fon'un ihraç belgesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157570BIST