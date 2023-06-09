***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 11:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/05/2023 tarih ve E-12233903-315.04-37760 sayılı izin doğrultusunda Fon'un içtüzüğü ekteki şekilde tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157571
BIST
11:365.575
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 21,36
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3623,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3878
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3625,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,3067
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:361.481,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,79
|Açılış
|: 1.481,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PENTA
|25,36
|108.515.025
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.834.035
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.575.094
|% 9,94
|
|OSMEN
|106,70
|47.028.928
|% 9,27
|
|BRSAN
|270,30
|562.876.645
|% 8,29
|
|DOGUB
|13,61
|4.682.316
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,85
|4.581.021
|% -6,73
|
|SONME
|36,24
|7.429.653
|% -4,63
|
|ETILR
|16,02
|20.238.880
|% -3,61
|
|KLRHO
|13,20
|89.279.147
|% -3,51
|
|THYAO
|172,90
|3.404.131.476
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,98
|1.955.429.067
|% 3,78
|
|EREGL
|37,02
|1.359.538.191
|% 1,42
|
|AKBNK
|18,56
|1.188.944.797
|% -0,48
|
|SASA
|65,90
|1.156.514.211
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,95
|821.757.562
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,98
|1.955.429.067
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,34
|983.331.401
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,54
|1.054.197.165
|% -0,37
|
|AKBNK
|18,56
|1.188.944.797
|% -0,48
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4929
|23,4976
|% 1,68
|
|Euro
|25,3236
|25,3730
|% 1,22
|
|Sterlin
|29,3816
|29,5289
|% 1,50
|
|Frank
|25,9836
|26,1401
|% 1,46
|
|Riyal
|6,2467
|6,2781
|% 1,63
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,62
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,41
|0,36
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,07
|