***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 16:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yatırım fonu izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157673
BIST
17:255.635
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 81,16
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2523,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2538
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2525,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0949
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:251.476,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,32
|Açılış
|: 1.476,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|UNLU
|10,12
|61.214.671
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.038.146.899
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.143.004
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,49
|1.105.370.985
|% -6,63
|
|THYAO
|176,40
|10.605.542.141
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.589.186.083
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,50
|3.284.662.059
|% 3,29
|
|TCELL
|38,60
|3.062.482.320
|% 7,22
|
|EKGYO
|8,08
|2.565.243.942
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,39
|2.387.773.714
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,49
|2.114.998.215
|% -0,74
|
|AKBNK
|18,51
|2.320.380.881
|% -0,75
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3497
|23,3606
|% 1,09
|
|Euro
|25,1261
|25,1716
|% 0,42
|
|Sterlin
|29,2995
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,7950
|25,9504
|% 0,72
|
|Riyal
|6,2082
|6,2394
|% 1,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|0,31
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38TKFEN
Yüzde 6.76 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 980, 538 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
-
17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem