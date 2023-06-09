***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 16:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yatırım fonu izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157674
BIST
17:265.632
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 78,30
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2623,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2538
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2625,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0949
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:261.476,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,32
|Açılış
|: 1.476,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|UNLU
|10,12
|62.230.428
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.040.482.581
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|51.026.500
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.377.996
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.306.835
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,40
|1.114.668.432
|% -7,13
|
|THYAO
|176,40
|10.637.901.485
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,28
|4.912.945.888
|% 5,19
|
|EREGL
|37,30
|3.665.250.835
|% 2,19
|
|KCHOL
|103,60
|3.290.547.115
|% 3,39
|
|TCELL
|38,56
|3.134.865.044
|% 7,11
|
|EKGYO
|8,09
|2.588.548.879
|% 2,93
|
|KRDMD
|22,28
|4.912.945.888
|% 5,19
|
|YKBNK
|12,41
|2.402.642.757
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,50
|2.125.126.197
|% -0,66
|
|AKBNK
|18,53
|2.336.750.627
|% -0,64
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3507
|23,3567
|% 1,07
|
|Euro
|25,1362
|25,1949
|% 0,51
|
|Sterlin
|29,2994
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,8000
|25,9555
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2073
|6,2384
|% 0,98
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,00
|
|Altın Gr.
|1.476
|1.476
|15,32
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.824
|4.904
|35,00
|
|Çeyrek
|2.404
|2.459
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,39
|0,34
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|0,11
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39GEDIK
Yüzde 8.08 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 768, 521 adet işlem
-
17:38TKFEN
Yüzde 6.76 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 980, 538 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
-
17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem