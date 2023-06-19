***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2023 13:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159769
BIST
17:135.354
En Düşük
|Değişim
|: -2,22%
|| -121,74
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1323,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1325,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0631
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:131.480,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,67
|Açılış
|: 1.480,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|41,58
|17.918.079
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|AVHOL
|73,20
|52.278.368
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|25.411.008
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.870.555
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.644.062
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|55.215.812
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|ALFAS
|423,50
|966.946.702
|% -7,83
|
|OSMEN
|93,95
|50.444.246
|% -7,44
|
|THYAO
|176,10
|5.750.381.979
|% -2,55
|
|AKBNK
|18,99
|3.595.536.126
|% 0,53
|
|ASTOR
|55,90
|3.082.452.590
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,57
|2.931.734.455
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,28
|2.172.023.748
|% -1,04
|
|YKBNK
|12,57
|2.931.734.455
|% -1,80
|
|AKBNK
|18,99
|3.595.536.126
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,28
|2.172.023.748
|% -1,04
|
|ODAS
|6,78
|886.790.836
|% 3,99
|
|ZOREN
|2,92
|376.084.613
|% -0,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6012
|23,6094
|% -0,02
|
|Euro
|25,7710
|25,7829
|% -0,22
|
|Sterlin
|30,1085
|30,2595
|% -0,24
|
|Frank
|26,2161
|26,3740
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2778
|6,3093
|% -0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26RYSAS
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 41.82 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 384 adet işlem
-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
-
17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS