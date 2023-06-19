***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2023 13:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159780
BIST
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17:135.354
En Düşük
|Değişim
|: -2,22%
|| -121,74
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1323,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1325,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0631
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:131.480,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,67
|Açılış
|: 1.480,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DOBUR
|41,58
|17.918.079
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.379.272
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.870.555
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.985.001
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.551
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,20
|55.121.884
|% -9,93
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRGYO
|18,11
|38.905.455
|% -7,32
|
|ALFAS
|426,00
|953.737.569
|% -7,29
|
|THYAO
|176,10
|5.726.311.319
|% -2,55
|
|AKBNK
|18,99
|3.580.174.791
|% 0,53
|
|ASTOR
|55,95
|3.072.806.471
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,56
|2.919.790.846
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,28
|2.166.452.200
|% -1,04
|
|YKBNK
|12,56
|2.919.790.846
|% -1,88
|
|AKBNK
|18,99
|3.580.174.791
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,28
|2.166.452.200
|% -1,04
|
|ODAS
|6,76
|885.230.493
|% 3,68
|
|ZOREN
|2,92
|375.762.062
|% -0,68
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5997
|23,6055
|% -0,04
|
|Euro
|25,7688
|25,7757
|% -0,24
|
|Sterlin
|30,1143
|30,2654
|% -0,22
|
|Frank
|26,2218
|26,3797
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2795
|6,3110
|% 0,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|