***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2023 10:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni ihraç belgesi standardı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161524
BIST
'
11:245.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,57
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2425,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3554
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2427,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2354
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:241.553,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,44
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DERIM
|10,34
|13.560.467
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.811.652
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|24.373.840
|% 8,79
|
|KONKA
|43,82
|131.394.486
|% 8,25
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,22
|213.021.523
|% -9,53
|
|BURVA
|59,95
|18.262.255
|% -9,37
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.816,00
|37.598.517
|% -7,65
|
|THYAO
|185,00
|3.073.953.338
|% 2,61
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|GARAN
|31,78
|1.130.073.031
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|EKGYO
|7,23
|664.740.916
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,59
|175.366.713
|% 3,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2065
|25,2302
|% 1,43
|
|Euro
|27,3861
|27,4483
|% 0,87
|
|Sterlin
|31,9109
|32,0710
|% 0,93
|
|Frank
|27,8877
|28,0557
|% 0,73
|
|Riyal
|6,6928
|6,7263
|% 1,21
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39KONKA
Yüzde 8.25 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 012, 487 adet işlem
-
11:38HUBVC
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 940 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem