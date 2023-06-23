***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2023 12:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni ihraç belgesi standardı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161757
BIST
'
14:135.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1325,5015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6267
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1327,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,4972
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:131.578,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 47,60
|Açılış
|: 1.578,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DERIM
|10,34
|15.333.312
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.985.525
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|GRNYO
|5,35
|27.036.444
|% 9,63
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|337.292.391
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,85
|27.322.675
|% -9,52
|
|THYAO
|185,20
|5.409.708.812
|% 2,72
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|SISE
|43,96
|1.718.010.378
|% 1,81
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|EKGYO
|7,23
|1.075.162.694
|% 5,39
|
|ZOREN
|2,98
|415.043.630
|% 5,67
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4514
|25,5015
|% 2,52
|
|Euro
|27,6911
|27,7101
|% 1,83
|
|Sterlin
|32,4647
|32,6275
|% 2,68
|
|Frank
|28,3543
|28,5252
|% 2,42
|
|Riyal
|6,8049
|6,8390
|% 2,90
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26KLSYN
Yüzde 6.44 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 824, 245 adet işlem
-
14:24GRTRK
Yüzde 5.48 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381, 139 adet işlem
-
14:23DIRIT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 629 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de