***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2023 13:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni ihraç belgesi standardı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161781
BIST
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14:135.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1325,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6018
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1327,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,4837
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:131.578,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 47,60
|Açılış
|: 1.578,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DERIM
|10,34
|15.333.312
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.985.525
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|GRNYO
|5,34
|27.773.913
|% 9,43
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|338.165.898
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,90
|27.405.256
|% -9,45
|
|THYAO
|185,20
|5.435.016.241
|% 2,72
|
|AKBNK
|19,72
|3.316.467.091
|% 2,76
|
|YKBNK
|12,87
|3.134.146.975
|% 3,71
|
|ISCTR
|13,62
|2.097.544.853
|% 2,87
|
|SISE
|43,96
|1.722.154.373
|% 1,81
|
|YKBNK
|12,87
|3.134.146.975
|% 3,71
|
|AKBNK
|19,72
|3.316.467.091
|% 2,76
|
|ISCTR
|13,62
|2.097.544.853
|% 2,87
|
|EKGYO
|7,21
|1.075.416.717
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,98
|417.431.403
|% 5,67
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4478
|25,4766
|% 2,42
|
|Euro
|27,6849
|27,6966
|% 1,78
|
|Sterlin
|32,4552
|32,6180
|% 2,65
|
|Frank
|28,3459
|28,5166
|% 2,39
|
|Riyal
|6,8024
|6,8366
|% 2,86
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,60
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-1,00
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
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14:28GOKNR
Yüzde 9.39 oranında artışla 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 929, 537 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, BIMAS, HEKTS
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAL, GUBRF
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 64 artarak (% 2.36 ) 5, 009
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, GRSEL, DERIM, DIRIT