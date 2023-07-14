***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2023 14:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
NH5- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 14.07.2023 tarihli Fon Toplam Değer Raporu'na istinaden fon birim pay fiyatı 24,986241- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172100
BIST
'
17:046.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 63,02
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0426,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1608
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0429,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1495
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:041.644,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TUKAS
|6,49
|345.924.159
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|150.258.862
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.359.293
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.882.780
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.835.233
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.553.697
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.157.034
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.162.219
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.415.238
|% -9,98
|
|THYAO
|211,80
|6.929.531.985
|% 1,10
|
|ASELS
|70,25
|6.285.670.852
|% 3,31
|
|SISE
|48,78
|4.298.455.056
|% 1,84
|
|AKBNK
|24,66
|3.358.777.491
|% 0,90
|
|ASTOR
|82,10
|3.345.885.975
|% -1,38
|
|YKBNK
|13,91
|2.653.294.582
|% -2,52
|
|ISCTR
|14,57
|2.705.685.309
|% -1,29
|
|EKGYO
|8,26
|1.432.135.085
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,86
|415.196.796
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,66
|3.358.777.491
|% 0,90
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1567
|26,1710
|% 0,58
|
|Euro
|29,3638
|29,3710
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,1669
|34,3383
|% 0,18
|
|Frank
|30,2110
|30,3930
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9531
|6,9879
|% 0,47
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,15
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|3,20
|
|Cumhuriyet
|10.981
|11.147
|2,00
|
|Tam
|10.593
|10.791
|8,00
|
|Yarım
|5.296
|5.420
|3,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,93
|0,09
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:18HDFGS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 946, 952 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 6, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 84, 424.00 milyon TL de
-
17:17PASEU
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 777, 010 adet işlem
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem