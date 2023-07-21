***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2023 14:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılan değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35958 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174142
BIST
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15:496.677
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,82
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.655
En Yüksek
6.724
15:4926,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1905
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
15:4930,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1588
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
15:491.700,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.700,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler15:47
|YEOTK
|145,20
|520.612.675
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|626.271.373
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.557.126
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|729.350.302
|% 9,99
|
|EMKEL
|17,86
|219.038.410
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|17.020.125
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|108.303.660
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|96,95
|7.667.685.921
|% 8,08
|
|THYAO
|223,50
|5.111.197.719
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,10
|3.549.612.164
|% 0,11
|
|CANTE
|21,02
|2.881.823.084
|% -3,13
|
|ASELS
|72,00
|2.395.838.259
|% -2,24
|
|ZOREN
|3,95
|1.810.134.832
|% 6,47
|
|ODAS
|10,18
|2.114.486.705
|% 3,88
|
|EKGYO
|8,32
|1.681.023.959
|% -2,23
|
|SKBNK
|2,89
|532.116.266
|% -2,03
|
|CANTE
|21,02
|2.881.823.084
|% -3,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9243
|26,9477
|% 0,75
|
|Euro
|29,9923
|30,0156
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,4390
|34,6117
|% 0,32
|
|Frank
|31,0158
|31,2026
|% 0,85
|
|Riyal
|7,1595
|7,1954
|% 0,67
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,75
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-110,00
|
|Tam
|11.104
|11.226
|-83,00
|
|Yarım
|5.552
|5.639
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.819
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,45
|0,14
|
|B. Petrol
|80,77
|80,77
|1,15
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 78 kaybederek (% -0.31 ) 5, 963
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GLCVY, EMKEL, ALMAD, SMRTG, PSDTC, SDTTR, PSDTC, PSDTC, EDIP
-
16:02
POLTK, YEOTK, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
ZPT10, EUYO, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 27.03 liradan (ALIŞ) işlem