***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılan değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35958 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174884BIST