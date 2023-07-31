***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40126 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy PY Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177401BIST