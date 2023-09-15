***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nda SPK'nın 28.08.2023 tarih ve E-12233903.04-41432 sayılı yazısı ile onay verilen Fon yönetim ücreti değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195342BIST