***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41759 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon'unun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195645BIST